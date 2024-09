Neonato sepolto in giardino, la madre indagata: "Ho fatto tutto da sola"

La villetta dove sono stati trovati i resti dei due neonati

Ascolta ora 00:00 00:00

" Ho fatto tutto da sola. Ho messo al mondo il bambino senza chiedere l’aiuto di nessuno ". Con queste parole Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo (Parma) avrebbe confessato ai carabinieri di aver dato alla luce il neonato trovato morto lo scorso 9 agosto nel giardino della sua abitazione. La ragazza è indagata con l’ipotesi di reato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Al vaglio degli investigatori c’è anche un secondo episodio, relativo al rinvenimento di un altro feto, su cui sono ancora in corso accertamenti di carattere medico legale.

Il parto e poi il viaggio a New York

Secondo la ricostruzione, la 22enne sarebbe riuscita a partorire il bambino senza l’aiuto di nessuno, nel bagno di casa. Il parto sarebbe avvenuto il 7 agosto. Quella stessa sera Chiara sarebbe uscita con le amiche e, al rientro, avrebbe seppellito il cadavere. Il giorno dopo è partita per una vacanza a New York assieme ai suoi genitori. È stato il cane di famiglia, affidato alla nonna, a fiutare il corpicino senza vita del neonato nel giardino della villetta. Il piccolo, di 40 settimane, era avvolto in un telo e nascosto in una buca. La donna, credendo che si trattasse di un animale, ha chiesto aiuto al vicino di casa per rimuoverlo. Dinanzi alla macabra scoperta, l’uomo ha allertato i carabinieri.

Le ricerche sul web

Quanto al rinvenimento del secondo neonato, sembra che siano stati alcuni controlli dei militari dell’Arma a tradire la ragazza. In particolare le ricerche che la 22enne avrebbe fatto sul web sul parto in casa. Anche in questo caso, il piccolo sarebbe nato di quaranta settimane. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, da un primo riscontro medico legale i resti ossei risalirebbero allo scorso anno.

"Digiunava per non far vedere la pancia"

Ieri il procuratore Alfonso D’Avino ha spiegato in una nota che " nessuno all’infuori della ragazza era a conoscenza della gravidanza, né i familiari né il fidanzato".

Io quel figlio l’avrei voluto, potevo tenerlo anche da solo, ho 22 anni ma lavoro e mia madre mi avrebbe aiutato"

digiunava per non far vedere la pancia"

Quest’ultimo in un’intervista a La Stampa ha dichiarato: ". Una fonte ha rivelato a Repubblica che Chiara ". Una rivelazione che getta ulteriori ombre sulla 22enne, considerata una studentessa modello.