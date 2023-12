"Non mi troverai mai". Lo strazio del padre a cui è stata sottratta la figlia

Le istanze dei padri cui vengono rapiti i figli rappresentano talvolta un fenomeno in sordina. E dal Milanese arriva la vicenda di un padre, Andrea Palermo, che non vede la figlia Matilde da 9 anni, perché scomparsa con la madre Carlotta Morri.

“Chi l’ha visto?” ha raccontato ieri la sua storia. L’uomo è un imprenditore, possiede un locale a Sesto San Giovanni. Ha conosciuto la sua ex compagna e l'ha frequentata per un periodo: al momento della rottura, lei gli ha fatto sapere di restare incinta, così l’uomo è rimasto con loro per un po’, ma a causa dei frequenti litigi è poi giunto alla conclusione di andarsene.

Così Carlotta Morri a un certo punto, nel 2014, è scomparsa con la bambina, che all’epoca aveva 3 anni, promettendo che Palermo non le avrebbe più ritrovate e che Matilde avrebbe presto dimenticato il padre. Non si trattava di una questione nuova: la trasmissione di Rai 3 ha fatto ascoltare una conversazione in auto avuta tra Morri e Palermo nel 2012, quando la bambina, che all’epoca aveva 6 mesi e si sente piangere nell'audio, è con loro. Morri dice a Palermo: “ Tanto non mi troverai mai. È sicuro che tu non vedi più la bambina, sicuro guarda, puoi crepare, puoi crepare che non vengo al tuo funerale di me…, di essere mangiato dai vermi in mezzo a un campo di Cassano d’Adda ”.

Poche settimane dopo questa lite in auto, Morri e la figlia hanno fatto perdere le tracce, venendo trovata 2 anni dopo in casa di un amico di famiglia a Bologna, per poi essere costretta dalla legge a tornare a Milano per avere degli incontri protetti tra la figlia e Palermo. Questo prima di scomparire definitivamente nel 2014.

“ Non la vedo da luglio 2014 - ha detto Palermo parlando di Matilde - Al primo e unico incontro avuto con lei in una visita con gli assistenti sociali, uscii dalla stanza insieme alla mamma e lì è l’ultima volta che la vidi. Aveva 3 anni, ora ne ha 12 ”. L’ultima immagine della bimba che l’uomo ha nella memoria è lei che tende la mano verso di lui, che le stava regalando un peluche, alla fine del solo incontro protetto che sono riusciti ad avere.

Intanto, in questi 9 anni, si sono svolte indagini e ci sono state udienze, cui Morri non ha mai preso parte, venendo condannata per sottrazione di minore e calunnia: contro Palermo, la donna aveva infatti presentato denunce per presunti maltrattamenti, ritenute infondate dalla procura della repubblica e dal tribunale di Milano.

Palermo ha sottolineato come Matilde non risulti iscritta a scuola né che abbia ricevuto cure mediche: “ È come fosse diventata un fantasma ”. A Carlotta Morri chiede di “ rendersi conto non del male che fa a me, ma pensare al danno che sta facendo a nostra figlia, che si troverà prima o poi sbalzata in un altro universo ”, mentre alla figlia Matilde dice solo: “ Il tuo papà è qua ”.

In studio anche Giorgio Ceccarelli, fondatore del movimento pacifista “L’Armata dei Padri”, che definisce come un “ pronto soccorso per padri separati ” e dell'associazione “Figli negati”, il cui nome rimarca come siano i minori a dover essere difesi e tutelati. “ Ho trasformato il male in bene ” commenta Ceccarelli, sottolineando come lo stesso reato di sottrazione di minore sia indicato come un eufemismo e che in Italia comporti solo da 1 a 3 anni di reclusione.