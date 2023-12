Sparita a Malaga, ritrovata, poi di nuovo il silenzio. Resta il giallo su Roberta Cortesi

" Io continuo a temere che a mia sorella Roberta sia successo qualcosa. Dove si trova? ". A dirlo è Alessandra Stieven, sorella da parte di madre di Roberta Cortesi, la 36enne di Osio Sotto (Bergamo) scomparsa a Malaga il 25 novembre scorso e poi ritrovata lunedì sera dalla polizia spagnola. Contatta dalla redazione de Il Giorno, la donna ha detto di essere molto preoccupata: " Ho sentito mia sorella al telefono per una manciata di secondi, verso le 20. Mi è sembraro di percepire una strana sensazione, come se Roberta non fosse libera di parlare ".

La chiamata

La notizia del ritrovamento, dopo 17 giorni di silenzio, non ha rassicurato fino e in fondo i familiari di Roberta Cortesi. Lunedì sera, dopo aver parlato con il consolato italiano in Spagna, la sorella le ha telefonato: " Mi ha detto che era tutto a posto, - spiega Alessandra - che non si è fatta viva prima perché aveva perso il cellulare. Ha contattato anche nostra madre. Ma dalla voce, seppur in lontananza, mi è sembrato di percepire una strana sensazione, aveva un tono cupo ". La 36enne era in compagnia di un ragazzo: " Non so se sia il suo fidanzato, che in spagnolo mi ha risposto che era tutto a posto. L'unica cosa da fare e che qualcuno vada a Malaga per capire ".

La frase sibillina

Ad Alessandra non è sfuggita una frase: " Cosa mi avete mandato ", avrebbe sussurrato Roberta durante la telefonata. Secondo la donna, quelle parole pronunciate quasi a denti stretti lascerebbero intendere che la 36enne non si aspettava di essere cercata né dalla polizia spagnola né dall'Interpol. Nel dubbio, ha provato a ricontattarla ma " il telefono è sempre rimasto muto.e ho mandato anche dei messaggi che non ha letto. E poi la storia del cellulare perso non mi convince ".

La fuga in ambulanza

Stando a quanto riporta il Corriere.it, prima del trasferimento a Malaga, Cortesi aveva rimediato qualche denuncia. La più eclatante nel 2020, per il furto di un'ambulanza. Dopo essere uscita dal pronto soccorso dell'ospedale di Treviglio, la donna era salita a bordo del mezzo e aveva messo in moto. La fuga era finita a Verdello, grazie all'intervento dei carabienieri. Un dettaglio che, alla luce di quanto accaduto, getta qualche ombra sull'intera vicenda.

I dubbi