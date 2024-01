Strage di Erba, parla Azouz Marzouk: "Quei due...". Ora cambia tutto

Azouz Marzouk, padre del piccolo Youssef e marito di Raffaella Castagna, due delle vittime della strage di Erba, ribadisce ancora una volta la sua ipotesi su cosa è accaduto quel terribile giorno che ha cambiato per sempre la sua vita: a compiere quegli efferati delitti non sono stati Olindo Romano e Rosa Bazzi, in realtà due capri espiatori, bensì qualcuno su cui non si è ancora indagato. Delle persone che sapevano molto bene come muoversi e come agire, presumibilmente dei "professionisti".

Con questa consapevolezza, quindi, Marzouk è pronto a sostenere, tramite i suoi avvocati, la richiesta di revisione del processo che ha visto la condanna in via definitiva all'ergastolo per Olindo e Rosa. "Io supporterò la richiesta di revisione con argomenti sui quali sto lavorando con i miei legali" , annuncia, "non posso rivelare nulla, è una cosa su cui sto lavorando con i miei avvocati" . Come da lui anticipato, sarà quindi presente in aula il primo marzo 2023, giorno in cui nel Tribunale di Brescia avrà luogo l'udienza in cui verrà discussa l'istanza di revisione del processo presentata dai legali di Olindo e Rosa e dal sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser.

I due coniugi accusati della strage sono innocenti, secondo Marzouk, che non ha mai messo in dubbio negli anni questa sua certezza: a uccidere fu senza dubbio "qualcuno di professionista" . Per quanto concerne i motivi che spinsero allora Olindo e Rosa a fare una confessione fasulla, invece, Marzouk non ha una spiegazione certa: "Non lo so, non me lo posso spiegare. Sicuramente sono stati ingenui, ma si vede lontano un miglio, non credo di essere l'unico a dire questo" . Meglio, tuttavia, non spingersi oltre e ipotizzare chi possa essere in realtà il colpevole della terribile strage compiuta l'11 dicembre dell'ormai lontano 2006: "Le mie idee e le mie supposizioni mi hanno portato a una condanna per diffamazione, non voglio parlare di piste alternative né di altro".