Nuoro, spara alla moglie e ai familiari poi si suicida: tre morti e quattro feriti

È di tre morti e quattro feriti il bilancio di una strage familiare avvenuta questa mattina a Nuoro in due diverse abitazioni. Secondo quanto trapela dalle primissime informazioni, un uomo di 45 anni avrebbe sparato alla moglie e alla figlia, uccidendole entrambe, e ferito gli altri due figli piccoli. Poi sarebbe andato nell'abitazione della madre, sparandole e ferendola gravemente alla testa. Dopodiché si è tolto la vita. Nella sparatoria sarebbe rimasto ferito anche un vicino di casa.

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Stando a quanto ricostruito finora, il fatto è accaduto all'alba in via Ichnusa, nel quartiere di Monte Gurtei. La prima vittima sarebbe stata la moglie, Giusi Masetti. Poi il 45enne ha rivolto la pistola contro la primogenita, Martina, di 26 anni, uccidendo anche lei. Gli altri due figli, un bambino di 9 anni e l'altro di 14, sono rimasti feriti.

Il vicino di casa, intervenuto nell'appartamento teatro della tragedia, è stato colpito anche lui ed ora versa in gravi condizioni. Dopodiché l'autore della strage si è diretto verso l'abitazione della madre, in via Gonario Pinna, e ha ferito in modo grave anche l'anziana. Infine ha puntato l'arma contro se stesso.