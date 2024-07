Bagarino nordafricano occupa la postazione dell'artista di strada e poi lo aggredisce

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe chiesto a un bagarino nordafricano, che stava occupando lo stallo nel quale avrebbe dovuto come di consueto dipingere, la cortesia di spostarsi. E quest'ultimo, per tutta risposta, lo avrebbe aggredito, mettendogli le mani addosso e mandandolo in ospedale. Questa la disavventura vissuta nelle scorse ore a Firenze da un artista di strada di 60 anni, il quale a seguito del pestaggio avrebbe riportato una lussazione alla gamba. A denunciare l'episodio, avvenuto in pieno centro e davanti ai turisti attoniti, sono stati i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e Matteo Chelli, manifestando inoltre la propria solidarietà all'aggredito. Stando a quanto ricostruito, il cittadino straniero si trovava nei pressi della Cupola del Brunelleschi pronto a rivendere i ticket per la visita, quando a causa del caldo si sarebbe spostato all'ombra invandendo lo spazio utilizzato dal pittore.

“Ho spiegato più volte al venditore di non piazzarsi proprio davanti ai cavalletti, ma spesso si spostano lì perché il sole picchia in quelle ore. Il problema è che ci bloccano il passaggio - ha dichiarato l'uomo a FirenzeToday - spesso succede anche con le guide turistiche che fanno capannello, ma non ci consentono di lavorare mancando di rispetto per il nostro lavoro”. Ne è scaturita una discussione, con il sessantenne che ha invitato il rivenditore a spostarsi. Ma quest'ultimo, non comprendendo bene l'italiano, ad un certo punto avrebbe più volte colpito l'artista con calci e pugni, gettandolo oltretutto a terra. Il tutto si sarebbe concretizzato davanti a numerosi visitatori in coda in piazza Duomo. A seguito del pestaggio del quale è stato vittima, il sessantenne è finito in ospedale, rimediando cinque giorni di prognosi.