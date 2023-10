Omicidio Alice Neri, un alibi non regge: spunta una nuova ipotesi

Il principale nonché unico indiziato resta il trentenne tunisino Mohamed Gaaloul, per il quale stando alla stampa locale sembrerebbe profilarsi il rinvio a giudizio per omicidio volontario e violenza sessuale. Secondo gli avvocati della famiglia di Alice Neri però, l'alibi fornito da una persona finora non indagata non reggerebbe. Ed è per questo che, dopo aver depositato una memoria difensiva, avrebbero chiesto agli inquirenti di continuare ad indagare valutando anche altre strade non prese del tutto in considerazione. Questi, stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, gli ultimi sviluppi legati all'omicidio della trentaduenne madre di famiglia. Il suo cadavere, carbonizzato, venne ritrovato nelle campagne modenesi lo scorso novembre, all'interno dell'autovettura sulla quale si era appena allontanata da un locale di Fossa di Concordia. Secondo gli investigatori, quella sera la vittima incontrò Gaaloul, il quale confermò successivamente di aver accettato un passaggio da una "donna bionda". E quel che accadde da lì in poi non è ancora stato ricostruito con assoluta certezza, al netto delle prove poi rinvenute.

Si sa che il nordafricano lasciò l'Italia subito dopo il dramma, per un'azione probabilmente letta da chi indaga come una sorta di un'ammissione di colpevolezza che ha contribuito al suo arresto. E proprio a seguito delle archiviazioni delle posizioni di Nicholas Negrini e Marco Cuccui (rispettivamente marito e amico della defunta) il cerchio sembra stringersi ulteriormente attorno al cittadino straniero: sulla base degli accertamenti svolti nel frattempo, sarebbe stato l'ultimo ad aver visto Alice viva, quella notte. Secondo quanto ipotizzato, Alice sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio e il suo assassino avrebbe anche cercato di violentarla. Se i sospetti continuano come detto a concentrarsi sul trentenne nordafricano, i legali di Negrini avrebbero a quanto pare chiesto di approfondire l'indagine concentrandosi anche su un'altra persona. Si tratterebbe di un collega della vittima, con la quale quest'ultima avrebbe più volte discusso in passato.