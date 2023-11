Firenze, trovato in casa legato e con un sacchetto in testa

Un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento in via de Pinedo nel quartiere di Novoli, a Firenze. Il cadavere, secondo quanto si apprende, era sul pavimento e avrebbe avuto le mani legate e un sacchetto in testa. La vittima si chiamava Safaei Chaikar Kiomars, era iraniano, aveva 72 anni ed era un venditore ambulante di bigiotteria. A scoprire il corpo è stato uno dei suoi fratelli, che si è recato all'abitazione perché l'uomo non dava notizie a non rispondeva al telefono.

"Mio zio non rispondeva al telefono da qualche ora e io e mio padre siamo venuti a sentire se stava bene. A trovarlo è stato mio padre. La porta d’ingresso era aperta e mio zio era legato mani e piedi" , ha dichiarato il nipote.

Sul posto la polizia, con volanti, squadra mobile e scientifica. Nell'appartamento per il sopralluogo si è recato anche il pubblico ministero di turno Sandro Cutrignelli. Da quanto si è appreso, sembra che il 72enne vivesse nell'abitazione dal 1976. L'appartamento è stato messo a soqquadro e la porta di ingresso era aperta.

Il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, ha raggiunto la squadra mobile intervenuta con la scientifica nell'appartamento al sesto piano. La strada è stata chiusa al traffico e interdetta per agevolare lo svolgimento degli accertamenti.