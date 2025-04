Omicidio Lilly Resinovich: indagato il marito Sebastiano Visintin

Ascolta ora 00:00 00:00

Svolta nel giallo di Liliana Resinovich, la pensionata della Regione uccisa il 14 dicembre 2021 e risultata scomparsa per tre settimane, per poi essere ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, avvolta in sacchi neri. Nelle scorse settimane, è emerso come la perizia collegiale guidata dall’anatomotatologa Cristina Cattaneo abbia rilevato che si sia trattato di omicidio - e non di suicidio, come in precedenza si è indagato - e che la donna sarebbe stata aggredita e sia rimasta per quelle tre settimane nel boschetto.

Adesso c’è un indagato, il primo dacché l’omicidio è avvenuto. Si tratta del vedovo Sebastiano Visintin: a rivelarlo è Quarto Grado, per bocca del suo ospite fisso, il giornalista Carmelo Abbate. Stando a quanto riportato, lo scorso martedì, alle 20.20, le forze dell’ordine avrebbero fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo, per uscirne solo alle 5 del mattino “ e non a mani vuote ”. I reati contestati a Visintin sarebbero quelli previsti dagli articoli 575 e 577 del codice penale, ovvero omicidio con l’aggravante del legame di parentela.

Non si conoscono altri dettagli, ma la perizia collegiale, della quale non si conosce l’intero contenuto, sembra essere, per quello che è dato sapere, illuminante dal punto di vista dell’indagine. Innanzi tutto perché stabilisce un’epoca della morte: la prima autopsia aveva indicato che Lilly Resinovich sarebbe morta a ridosso della data di ritrovamento, mentre nella seconda autopsia l’epoca della morta è stata indicata in non più di 4 ore dal momento della colazione, dato che nello stomaco, ora come in passato, sarebbero state presenti delle uvette consumate durante in quel pasto.

Non solo: la donna sarebbe rimasta, come detto, sempre nel boschetto, le cui temperature e il microclima avrebbero contribuito alla buona conservazione del cadavere. Resinovich sarebbe stata inoltre aggredita: le lesioni sul volto, sulle quali ha tanto battuto la famiglia d’origine che si era opposta all’archiviazione per suicidio (erano state presentate tre opposizioni, per conto di Sergio e Veronica Resinovich, fratello e nipote della vittima, e del vedovo Visintin), sono state indicate come inferte da terzi.

Ora bisognerà attendere per capire cosa accadrà, quali sono gli indizi e le ipotesi su cui si basa l’indagine a carico di Visintin

e se ci saranno ulteriori persone indagate. Nelle scorse settimane, il fratello della donna si era messo a disposizione per ulterioriche, a suo avviso, sarebbero dovute proseguire a tutto campo.