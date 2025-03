Omicidio Pierina Paganelli: indagata la nuora Manuela Bianchi

Facebook Quarto Grado

Un colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli. La nuora della vittima Manuela Bianchi è indagata per favoreggiamento. Giunge dalla trasmissione Quarto Grado la conferma a quella che in queste ore sembrava solo un’ipotesi. La donna è infatti giunta questa mattina alle 9 in procura con la sua legale Nunzia Barzan e il consulente Davide Barzan. Era attesa per un interrogatorio, convocata dal sostituto procuratore Daniele Paci e dal capo della squadra mobile di Rimini Marco Masia. In base a quanto trapelato, dopo alcune domande, l'interrogatorio si sarebbe interrotto per poi riprendere con Bianchi in qualità di persona sottoposta a indagine.

Manuela Bianchi, che, a differenza di altre volte, come riporta RiminiToday, avrebbe fatto il suo ingresso dal retro dell'edificio della procura, sarebbe finita nella lente degli inquirenti per le tempistiche relative alle mattina del ritrovamento del corpo della suocera. Pierina Paganelli è infatti stata uccisa a Rimini intorno alle 22.15 del 3 ottobre 2023 - una telecamera di videosorveglianza ne avrebbe catturato le urla straziate - ma il corpo è stato ritrovato solo la mattina dopo dalla nuora.

Un giallo nel giallo. Manuela Bianchi sarebbe scesa in garage - il cadavere si trovava in un vano vicinissimo ai box auto - alle 8.06 del 4 ottobre, ma avrebbe dato l’allarme solo alle 8.20. Restano agli atti le telefonate al 118, la prima, in cui Bianchi avrebbe parlato ai soccorritori di una donna non identificata (si è sempre detto che quel vano fosse troppo buio per un riconoscimento), e la seconda in cui, in lacrime, avrebbe spiegato che il corpo trovato era quello della suocera.

L’unico indagato del caso, con l’accusa però di omicidio, era finora Louis Dassilva, in custodia cautelare in carcere da luglio 2024. Dassilva avrebbe intrattenuto con Bianchi una relazione extraconiugale: gli inquirenti pensano che l’ipotesi di movente sia da rintracciarsi proprio in questa presunta relazione, che tuttavia l’uomo ha sempre teso a ridimensionare.

Bianchi avrebbe accennato al cognato di avere una relazione con un uomo forte, con un passato da militare alle spalle: glielo avrebbe detto a margine di un colloquio con gli inquirenti che indagavano per un fatto diverso dall'omicidio della parente, ovvero l'incidente stradale occorso al marito della stessa Bianchi, Giuliano Saponi, a maggio 2023, incidente tanto grave da procurargli

il coma. Di tanto in tanto, tra l'opinione pubblica, viene ventilato che ci potrebbero essere connessioni tra l'incidente dell'uomo e l'omicidio della madre, ma gli investigatori da sempre sembrano escludere l'eventualità.