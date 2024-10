Orrore a Forlì, si intrufola in casa una donna e la stupra: straniero in manette

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sarebbe introdotto in casa di una sconosciuta e l'avrebbe stuprata per ore. È l'accusa nei confronti di un cittadino straniero che è stato arrestato dalla polizia e condotto in carcere a Forlì nella mattinata di martedì 15 ottobre con l'accusa di violenza sessuale, violazione di domicilio e revenge porn. L'indagato avrebbe filmato gli abusi col proprio cellulare, impedendo alla vittima di sottrarsi all'orrore.

Lo stupro

L'episodio risale ad alcuni giorni fa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo straniero si è intrufolato nell'abitazione della giovane donna forlivese attorno alle 3 di notte. Dopo averle sbarrato le vie d'uscita, in modo da scongiurare una eventuale fuga, l'ha stuprata ripetutamente. Non solo. A quanto risulta, l'uomo ha ripreso gli atti sessuali con il telefonino, costringendo la vittima a subire in silenzio. Gli abusi sono proseguiti fino a quando, attorno alle 5 del mattino, approfittando di un momento di distrazione del presunto aguzzino, la ragazza è riuscita a scappare.

L'arresto dello straniero

Una volta uscita in strada, la giovane ha cominciato a correre e gridare aiuto. Le urla disperate hanno attirato l'attenzione di una passante che ha allertato immediatamente il 112. Sul luogo della segnalazione è arrivata subito una volante e la donna è stata accompagnata nel vicino ospedale per gli accertamenti medici. Lo straniero, che intanto si era dileguato, è stato poi trovato dalla Squadra Mobile della Questura forlivese in un'area abbandonata della città.

Chi è l'indagato

Dai successivi accertamenti è emerso che l'indagato era già noto alle forze dell'ordine. Non molto tempo fa, infatti, nei suoi confronti è stata emessa una condanna per estorsione.

Inoltre sembra che, quando si è intrufolato nell'abitazione della vittima, fosse ine in cerca di stupefacenti. Ora si trova in carcere a Forlì in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo.