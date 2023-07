Orrore nel Pavese, mamma strangola il figlio di un anno

Articolo in aggiornamento

Una mamma ha strangolato il figlioletto di un anno. Sul posto, un appartamento di Voghera (Pavia), sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. La donna, che avrebbe agito in preda a un raptus, ora si trova ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale San Matteo. Quando sarà possibile, i magistrati la interrogheranno in presenza di un avvocato.

I fatti

La tragedia si è consumata in un'abitazione di via Mezzana a Voghera, in provincia di Pavia, attorno alle ore 9 di questa mattina. Dai primi accertamenti sembra che sia stata la donna, 45 anni, ad allertare il 118 subito dopo aver strangolato il figlioletto. Quando i soccorritori dell'Areu sono arrivati sul posto il piccolo era già morto.

"Un raptus"

La 45enne, che si trovava da sola in casa al momento del fatto, avrebbe agito in preda ad un raputs. Per questo motivo è stata accompagnata all'ospedale San Matteo, dove ora si trova ricoverata per accertamenti psichiatrici. Verosimilmente, non appena le condizioni della donna lo consentiranno, sarà sottoposta a fermo da parte dei carabinieri.