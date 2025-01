La fuga dall'ospedale, l'alcool, lo stupro. L'orrore sulla 13enne violentata da un 21enne a Palermo

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave L'aggressione sessuale

Si allontana dall'ospedale dei Bambini di Palermo, dove si trova ricoverata per curare l'inizio di una dipendenza da alcol e stupefacenti, e viene stuprata da uno sconosciuto in strada. La vittima, una ragazzina di appena 13 anni, ha trovato il coraggio di denunciare la brutale violenza sessuale e ora gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sulla vicenda indagano sia la procura dei Minori che quella ordinaria poiché non è chiaro se l'aggressore sia maggiorenne.

L'aggressione sessuale

Come riporta Repubblica, il drammatico episodio risale a sabato pomeriggio. La 13enne, da giorni ricoverata nel reparto di Neuropsichiatria infantile, è con la madre. Entrambe decidono di uscire per andare a prendere un gelato. Ad un certo punto, mentre sono nell'atrio, mamma e figlia litigano. Infuriata, la ragazzina si allontana dalla struttura e fa perdere le tracce. La madre avverte immediatamente i sanitari che, a loro volta, allertano i carabinieri. Per tutta la sera il cellullare della giovane squilla a vuoto. Attorno alle 2 di notte rientra in ospedale: è ubriaca e sotto l'effetto di stupefacenti. Non si regge in piedi ed è quasi incosciente, poi crolla in uno sonno profondo.

Quando si risveglia chiede di poter parlare con i medici. In lacrime e sotto choc, la 13enne racconta di essere stata stuprata da un ragazzo in un angolo buio del quartiere Borgo Nuovo di Palermo. Scatta subito il codice rosso.