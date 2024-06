Accoltella la moglie e si impicca, lei corre in strada sanguinante. Orrore a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Pomeriggio di sangue a Roma, in zona Grottarossa, dove una donna di 50 anni, originaria dello Sri Lanka, è stata soccorsa in strada con evidenti ferite da taglio a braccia e addome. Nella casa da cui è stata vista uscire c'era un uomo morto per impiccagione, probabilmente il compagno, un cittadino cingalese di 53 anni. Gli investigatori indagano con l'ipotesi di tentato omicidio-suicidio.

La tragedia

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le ore 14 di oggi in via Castel Cellesi. La donna è corsa in strada saguinante per chiedere aiuto, raccontando di essere stata aggredita dal compagno. È stata quindi soccorsa e trasportata con un'ambulanza all'ospedale Sant'Andrea. Sul corpo presentava ferite, per fortuna non letali, compatibili con un arma da punta e taglio. Le sue condizioni salute sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il cadavere dell'uomo

I carabinieri della compagnia Cassia e della stazione Tomba di Nerone sono accorsi sul luogo della segnalazione. Dopo aver sfondato la porta dell'abitazione teatro della tragedia si sono imbattuti nel corpo senza vita del 53enne, morto per impiccagione. Sul cadavere dell'uomo, per il quale non c'è stato nulla da fare, nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia.

L'ipotesi del tentato omicidio-suicidio

I contorni e la dinamica della vicenda sono ancora da chiarire. Al momento, la pista privilegiata è quella del tentato omicidio-suicidio. Da una prima ricostruzione, sembra che il 53enne abbia aggredito la compagna al culmine di un litigio.

Lei, seppur ferita, è riuscita a svincolarsi e chiedere aiuto. Lui, rimasto da solo in casa, ha deciso di farla finita con un lenzuolo stretto attorno al collo. Come apprende il Corriere della Sera, l'arma utilizzata dall'uomo per colpire la moglie è stata ritrovata.