L'orrore per strada: accoltella la ex e prova a scappare

Orrore in strada questa mattina a Pontedera, città alle porte di Pisa. Un uomo di 46 anni ha accoltellato alla gola la ex compagna sotto lo sguardo attonito dei passanti. La vittima, un ex agente della polizia penitenziaria di 57 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso nel vicino ospedale. L'aggressore, che lavora come bagnino, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri alla stazione ferroviaria mentre cercava di fuggire in treno. In tasca aveva ancora la lama insanguinata.

L'aggressione choc in strada

Secondo quanto apprende l'Ansa, l'aggressione è avvenuta attorno alle ore 11.30 in via Enrico De Nicola, nel centro di Pontedera. L'uomo, residente a Livorno, si è scagliato con furia cieca contro la ex compagna accoltellandola alla gola. La vittima, che non è riuscita a schivare i fendenti, si è accasciata al suolo. Alcuni passanti si sono precipitati ad aiutarla allertando dapprima il 118 e poi il 112. Trasportata con un'ambulanza all'ospedale Felice Lotti, la 57enne è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Al momento la prognosi è riservata.

La fuga dell'aggressore

Subito dopo essersi accanito sulla ex compagna, l'aggressore si è dileguato a piedi. Stando a quanto risulta dalle prime indiscrezioni, intendeva lasciare la città. Quando i carabinieri lo hanno trovato, verso l'ora di pranzo, stava per salire su un treno in partenza dalla stazione ferroviaria di Pontedera e diretto a Livorno. Oltre al biglietto di viaggio, nella tasca dei pantaloni nascondeva il coltello con cui qualche ora prima aveva aggredito la vittima al collo.

Le botte alla ex

In base a quanto ricostruito dai militari dell'Arma, non sarebbe stata la prima volta che l'uomo ha usato violenza contro la ex compagna. Meno di un mese fa l'avrebbe picchiata violentemente. I carabinieri avevano invitato la 57enne a denunciare l'accaduto e ad attivare la rete di protezione attraverso il "codice rosa". La donna, però, avrebbe desisto. Oggi il tragico epilogo.

