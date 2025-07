Ucciso, fatto a pezzi e chiuso in un bidone. Orrore a Udine: arrestate sua moglie e sua madre

Articolo in aggiornamento

Orrore a Gemona, in provincia di Udine, dove un uomo di 35 anni, Alessandro Venier, è stato ucciso in casa. Il cadavere, fatto a pezzi, è stato trovato all'interno di un bidone nella cantina dell'abitazione di proprietà della vittima. In mattinata sono state arrestate la compagna e la madre di lui. Le due donne, entrambe di nazionalità colombiana, sono accusate di omicidio e occultamento di cadavere. In corso le indagini per chiarire la dinamica e il movente.

Il ritrovamento del cadavere

L'omicidio si sarebbe consumato alcuni giorni fa, ma l'allarme è scattato nelle prime ore di giovedì 31 luglio. Ad allertare il 112, attorno alle 10.30 di oggi, sarebbero state madre e figlia. Sul posto è stata inviata anche un'ambulanza del 118. Giunti presso il luogo della segnalazione, i carabinieri si sono imbattuti nel corpo senza vita dell'uomo: i resti erano stati sistemati in un bidone ricoperto fino all'orlo di calce viva. I sospetti sono ricaduti subito sulle due donne.

La compagna si è autoaccusata del delitto

Secondo quanto riferisce l'Ansa, la compagna del 35enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La coppia ha una figlia di sei mesi, che è stata affidata temporaneamente ai Servizi Sociali comunali. La piccola comunità di Gemona è sotto choc per quanto accaduto.

La mamma dell'indagata è un'infermiera molto conosciuta e stimata. Nelle scorse ore, il magistrato di turno ha autorizzato la rimozione delle spoglie, che sono state trasferite presso l'Istituto di Medicina Legale per l'autopsia.