Palpeggiata e minacciata dal nordafricano: ventenne sotto choc

Molestata e palpeggiata da una persona che ha quasi trent'anni più di lei, dopo esser stata più volte minacciata e trascinata di forza. Questa la disavventura capitata ad una ragazza di 20 anni, che ha denunciato di esser rimasta suo malgrado alla mercè di un uomo di 46 anni originario del Marocco. Quest'ultimo rintracciato dalla polizia municipale di Pisa, dovrà adesso rispondere delle accuse di violenza sessuale e lesioni personali. Stando a quanto riportato dai media toscani, l'episodio si sarebbe concretizzato nelle scorse ore in Toscana, su un treno della linea ferroviaria Lucca - Pisa sul quale viaggiavano entrambi i protagonisti. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata avvicinata dallo straniero nel corso del tragitto, più o meno all'altezza della stazione di San Giuliano Terme (un Comune della provincia pisana, ndr).

Quest'ultimo si sarebbe seduto accanto a lei per scambiare due chiacchiere e le avrebbe inizialmente rivolto numerosi complimenti per il suo aspetto fisico. Complimenti che si sarebbero ben presto trasformati in veri e propri apprezzamenti ed espliciti inviti sessuali: ad un certo punto, il nordafricano le avrebbe infatti proposto di consumare un rapporto sessuale nei bagni del convoglio. E dinanzi al diniego della ventenne, avrebbe comunque deciso di non arretrare di un centimetro: ormai fuori di sé, l'avrebbe minacciata a più riprese e l'avrebbe poi costretta con la forza a spostarsi in una carrozza meno affollata. Dove l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime per tutto il resto del viaggio, approfittando dell'assenza di passeggeri in quello scompartimento. La vittima, temendo per la propria incolumità, non è riuscita a chiedere aiuto. Non appena scesa alla stazione di Pisa però, si è recata presso gli uffici della municipale per mettere al corrente gli operatori dell'accaduto.

Seppur visibilmente scossa e spaventata, ha sporto denuncia e ha fornito agli agenti un identikit della persona che l'avrebbe molestata. Indizi che hanno consentito di aprire immediatamente le indagini: gli agenti hanno passato al setaccio anche i filmati girati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della stazione, con l'obiettivo di cogliere il momento in cui l'uomo è sceso dal vagone e di ricostruirne l'itinerario. E dopo qualche ora, le pattuglie di ricerca sono riuscite a risalire al principale sospettato, rimasto nel capoluogo pisano. Si tratterebbe oltretutto di un soggetto con alle spalle dei precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Riconosciuto dalla vittima, è stato denunciato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ora vaglierà la posizione per decidere l'eventuale applicazione di una misura cautelare.