Pamela Mastropietro, trovato morto in casa il papà Stefano

Stefano Mastropietro, 44 anni, il papà di Pamela Mastropietro, la 18enne violentata e brutalmente uccisa dal pusher nigeriano Innocent Oseghale nel 2018, è stato trovato morto in casa. Lo riporta l'Ansa precisando che, nei prossimi giorni, sarà eseguita l'autopsia sulla salma per accertare le cause del decesso, forse un malore. La notizia è stata confermata anche da Alessandra Verni, la mamma di Pamela, con un post su Facebook in ricordo dell'ex marito. " Almeno tu ora puoi riabbracciarla! - recita il messaggio - Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia ".

La tragedia

Stando a quanto apprende ancora l'Ansa da fonti investigative, a ritrovare il cadavere di Stefano Mastropietro, nel suo appartamento di Morena, alla periferia di Roma, sono stati gli agenti di polizia allertati dai familiari del 44enne. L'uomo non rispondeva al telefono da giorni, circostanza che ha fatto scattare immediatamente le verifiche. Quindi, il decesso risalirebbe a 4/5 giorni fa. Da un prima ricostruzione, sembra che Mastropietro abbia battutto la testa a seguito di un malore, ipotesi formulata a seguito del ritrovamento di una macchia di sangue sul pavimento. Ad ogni modo, sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso.

L'orrore su Pamela e le dichiarazioni choc di Oseghale