"La parità non c'è, ma la situazione sta cambiando". La visione del futuro di Marisa Leo

"La parità non c'è, ma la situazione sta cambiando". La lotta di Marisa Leo in un post

Marisa Leo guardava con speranza al futuro delle donne. Dalle sue pagine social emerge tutta la passione e la determinazione con cui si batteva per i diritti di tutte coloro che, ogni giorno, si trovano vittime dei pregiudizi ancora radicati in certi ambiti della società e che, purtroppo, continuano a causare vittime.

“Questo pensiero è dedicato alle coraggiose che conosco e che sono fonte di ispirazione per me”, ha scritto in un post Facebook in occasione dell’8 marzo 2019. “Donne che non hanno scelto la via più facile e che si impegnano con tenacia ogni giorno per raggiungere i loro obiettivi, che lottano senza perdere mai il rispetto del proprio essere donna” . Le elogia perché affrontano le sfide a testa alta, perché “non ti raccontano lamenti e fatica e perché, nonostante tutto, “indossano ogni giorno il loro sorriso più bello e riescono a godere con gratitudine della gioia dei momenti”. Donne fonte di ricchezza, queste, che Marisa considerava degli esempi per tutto il mondo.

Certo, per cambiare una mentalità con radici lontane la strada è ancora lunga, e Marisa lo sapeva. Nel suo post ha citato l’aforisma di Charlotte Whitton, femminista canadese e sindaco di Ottawa negli anni ’50-’60: “Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per venire giudicate brave la metà. È vero. La parità non esiste ancora, il nemico più grande rimane il pregiudizio inconsapevole di tanti uomini, il pericolo maggiore è la mancanza di consapevolezza di molte donne”.