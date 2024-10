Senigallia, 15enne in fuga armato. L'appello: "Tenete gli studenti in aula"

I punti chiave Le ricerche

Grande paura a Montignano, una frazione di Senigallia (Ancona), dove sono in corso le riceche di un 15enne che, la scorsa notte, si è allontanato di casa armato di pistola. L'area battuta da polizia, carabinieri e vigili del fuoco, con anche l'ausilio di un elicottero e due squadre cinofile, è quella circostante l'abitazione in cui il ragazzino vive con la famiglia. Le scuole del comprensorio hanno disposto che gli studenti non escano all'aperto.

A quanto trapela dalle prime informazioni, sembra che il ragazzino abbia avuto un diverbio con i genitori prima di uscire di casa.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'allontanamento è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Il 15enne avrebbe con sé la pistola sottratta al padre. Le ricerche si stanno concentrando tra Marzocca e Montignano, nell'Anconetano.