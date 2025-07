"Perché mi guardi?". E lo straniero prende a testate un minorenne

Preso a testate ed inseguito, a quanto pare per uno sguardo di troppo. Questa la disavventura occorsa pochi giorni fa ad un ragazzo di 17 anni. L'episodio in questione, riportato oggi dal quotidiano La Nazione, si è verificato a Castelfiorentino (una cittadina facente parte dell'area metropolitana di Firenze, non Toscana) lo scorso sabato. L'aggressore, stando a quanto riferito dal genitore dell'aggredito, sarebbe un cittadino straniero già noto alle forze dell'ordine. “Mio figlio, minorenne, è stato aggredito ed inseguito da una persona adulta che già in passato si era segnalata per intemperanze. Stava salendo dal piazzale verso la parte alta di Castelfiorentino, per incontrare un'amica con la quale stava parlando al telefono. Ad un certo punto ha incrociato un uomo di circa trent'anni, già noto in città, probabilmente ubriaco – ha raccontato il padre del giovane aggredito – quest'ultimo credeva che mio figlio stesse parlando con lui e lo guardasse, quando in realtà aveva le cuffiette e stava semplicemente guardando avanti verso il percorso da seguire”.

ll trentenne straniero avrebbe iniziato ad inveire contro il minore, chiedendogli se lo stesse guardando e perché stesse parlando con lui. E a nulla sarebbero valse le spiegazioni del ragazzo, in quanto la situazione sarebbe presto degenerata: l'adulto, per tutta risposta, avrebbe infatti rifilato al giovane una testata in piena fronte. Un colpo inaspettato, che lo avrebbe fatto cadere a terra tramortito. Non è tutto: il giovane sarebbe infatti stato poi costretto a darsi alla fuga, mentre l'aggressore lo inseguiva. Un inseguimento che sarebbe durato per qualche minuto, sino alla piazza principale di Castelfiorentino e all'arrivo del padre da lui stesso messo nel frattempo al corrente di tutto. Il ragazzo, a quel punto, è stato precauzionalmente accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti medici del caso, rimediando una prognosi di cinque giorni.