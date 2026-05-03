Perdono il controllo dello scooter e finiscono in un burrone: morti due venticinquenni

Tragico ritrovamento questa mattina nel Milanese, dove alcuni passanti hanno rinvenuto i corpi senza vita di due giovani, che avrebbero perso il controllo dello scooter e finiti in un burrone. Purtroppo, all'arrivo dei soccorsi, non c'era già più nulla da fare. Stando a quanto riferito fino ad ora, l'allarme è scattato stamani, domenica 3 maggio, intorno alle ore 8.00.

Due passanti stavano passeggiando sulla strada comunale 704, che collega i comuni di Tribiano e Mulazzano a sud di Milano, e hanno notato i corpi. Da qui la chiamata al NUE, che ha mandato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento Volontario di Melegnano, gli operatori sanitari del 118, arrivati con i mezzi di soccorso, e i carabinieri del Comando di Tribiano.

Stando alle prime informazioni riportate dalle forze dell'ordine, a perdere la vita sono stati un uomo di 26 anni e una donna di 25. Si tratta, da quanto trapela, di Alexandru Viorel e Sarah Errani. I due viaggiavano a bordo di un motore di piccola cilindrata e, secondo la ricostruzione fornita, avrebbero perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo in un fosso di circa quattro metri e poi sbattendo contro un palo di cemento. L'impatto sarebbe stato letale. È molto probabile che il gravissimo incidente si sia verificato di notte.

Purtroppo la zona non è molto frequentata quando è buio, pertanto sul momento non ci sarebbe stato nessuno che potesse fornire aiuto ai due giovani. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della triste vicenda.