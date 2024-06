Orrore a Pescara: si getta sotto il treno con la figlia di 9 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Montesilvano, in provincia di Pescara. Una donna di 40 anni è stata investita da un treno assieme alla figlioletta di 9. Dalle testimonianze raccolte e dai primi accertamenti sulla scena, sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario. Il sindaco cittadina abruzzese, Ottavio De Martinis, ha proclamato una giornata di lutto cittadino parlando di " una notizia triste e sconvolgente ". Le indagini sono affidate a carabinieri e Polfer.

La tragedia

Il dramma si è consumato attorno alle ore 18.30 di giovedì 13 giugno. Madre e figlia sono state centrate in pieno da un treno dell'alta velocità, il Frecciarossa 9810 Milano-Pescara, che era in transito alla stazione ferroviaria di Montesilvano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per le due vittime non c'è stato nulla da fare: sono morte entrambe su colpo. Le salme poi sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale di Pescara per gli accertamenti cadaverici. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l'autopsia.

L'ipotesi del gesto volontario

Gli elementi raccolti sinora suggeriscono l'ipotesi del gesto volontario. Alcuni persone hanno riferito agli investigatori che mamma e figlia erano arrivate sul posto mano nella mano e, sempre tenendosi stretta l'una all'altra, avrebbero raggiunto i binari. " Camminavano sulla banchina, - ha raccontato un testimone - poi si sono fermate e c'è stato quel salto sulle rotaie ". Il treno, che procedeva a velocità sostenuta, ha attivato subito attivato il freno di emergenza ma è riuscito ad arrestare la corsa solo dopo a distanza di alcune centinaia di metri dal punto di impatto.

Il lutto cittadino

La terribile notizia ha scosso la comunità di Montesilvano, città di circa 54mila abitanti alle porte di Pescara. Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, ha proclamato una giornata di lutto cittadino. Oggi erano in programma i festeggiamenti per la sua rielezione, evento che è stato annullato alla luce della " triste e sconvolgente notizia ".

In segno di profondo cordoglio

proclameremo il lutto cittadino per esprimere sentita partecipazione al dolore dei familiari e dei conoscenti delle vittime

- ha scritto De Martinis sul suo profilo Facebook -". I funerali saranno celebrati nei prossimi giorni.