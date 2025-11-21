Picchiata e violentata mentre andava al lavoro: a Gallarate l'aggressione a una 53enne

Brutale aggressione a sfondo sessuale a Gallarate, nel varesotto. Intorno alle 5,30 di oggi, quando non era ancora l'alba, una donna di 53 anni che stava camminando in via Pegoraro, nel Quartiere Cajello, per andare a lavoro, è stata picchiata al volto e violentata. L'aggressore, uno sconosciuto, è fuggito facendo perdere le sue tracce. La donna è poi riuscita a chiamare aiuto ed è stata poi portata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate.

I sanitari hanno stabilito il codice giallo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati nell'inchiesta dal pm di Busto Arsizio, competente sul terriotorio, Roberto Bonfanti.

Saranno analizzate le immagini delle telecamere presenti nella zona, alla ricerca di particolari utili per l'individuazione dell'aggressore. Da quanto è stato ricostruito sinora, si tratterebbe di un uomo di circa trent'anni.