Picchiata e violentata mentre andava al lavoro: a Gallarate l'aggressione a una 53enne

Brutale aggressione a sfondo sessuale a Gallarate, nel varesotto. Intorno alle 5,30 di oggi, quando non era ancora l'alba, una donna di 53 anni che stava camminando in via Pegoraro, nel Quartiere Cajello, per andare a lavoro, è stata picchiata al volto e violentata. L'aggressore, uno sconosciuto, è fuggito facendo perdere le sue tracce. La donna è poi riuscita a chiamare aiuto ed è stata poi portata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate.
I sanitari hanno stabilito il codice giallo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati nell'inchiesta dal pm di Busto Arsizio, competente sul terriotorio, Roberto Bonfanti.Saranno analizzate le immagini delle telecamere presenti nella zona, alla ricerca di particolari utili per l'individuazione dell'aggressore. Da quanto è stato ricostruito sinora, si tratterebbe di un uomo di circa trent'anni.