"Pierina forse l’ho uccisa io". L’interrogatorio choc di Loris Bianchi

Un salto indietro nel tempo: cosa è stato detto nei primissimi interrogatori dopo l’omicidio di Pierina Paganelli? Il settimanale Giallo in edicola da giovedì racconta dell’interrogatorio choc di una delle quattro persone attenzionate all’inizio delle indagini, all’indomani del 3 ottobre 2023, quando avvenne il delitto nel condominio di via del Ciclamino: questa persona è Loris Bianchi.

L’interrogatorio si è svolto il 5 ottobre a mezzanotte: la procura di Rimini ascolta Loris, fratello di Manuela Bianchi che è nuora di Pierina. Manuela è anche colei che ha chiamato i soccorsi dopo aver trovato una donna nel vano tecnico tra le scale e il garage, ma non si sarebbe accorta che la donna fosse la suocera. Così Loris ha risposto ai membri della squadra mobile: “ La mia mente pensa che la morte di Pierina sia stata una sorta di giustizia protettiva nei confronti di mia sorella Manuela. È un viaggio che mi sono fatto. Io penso che sia stato Louis. Ma può essere anche che mia sorella sia impazzita con gli psicofarmaci. O potrei essere stato io ”.

Louis, che viene citato, è Louis Dassilva, prima attenzionato e oggi unico indagato finora, in custodia cautelare dalla scorsa estate. Louis e Manuela avrebbero avuto una relazione extraconiugale ed è in quella presunta relazione che gli inquirenti avrebbero individuato un’ipotesi di movente, ovviamente ancora tutto da provare. L’ipotesi investigativa si poggia infatti su un filmato di videosorveglianza in cui c’è chi pensa che alle 22.17 della sera del delitto potrebbe essere Louis a uscire dal condominio. Per questa ragione sarà effettuato incidente probatorio, ma intanto sulla scena del crimine non sarebbero state rinvenute tracce biologiche dell’indagato.

Tornando all’interrogatorio di Loris, l’uomo avrebbe accennato anche ad alcune presunte criticità relative ai rapporti tra suocera e nuora: “ Tra Manuela e Pierina c'era molto astio. Ma anche l'odio di Pierina verso di me era evidente. Per questo ho detto che il fatto di oggi è una giustizia divina ”.

Queste dichiarazioni emergono in un momento particolare, quello in cui l’opinione pubblica, di fronte all’assenza del Dna di Louis sul corpo di Pierina, si domanda se non valga la pena far ripartire le indagini da capo, o quanto

meno esplorare altre. Le domande restano sempre le stesse da oltre un anno: chi odiava Pierina a tal punto e chi era contemporaneamente a conoscenza millimetrica dei suoi spostamenti di quella sera?