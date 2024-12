Straniero ferisce guardia e semina il panico ma non può ancora essere espulso

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo polizia lo ha arrestato nelle scorse ore, con l'accusa di rapina aggravata. Nonostante abbia alle spalle una lunga serie di precedenti, non è stato possibile tuttavia per il questore decretarne immediatamente l'espulsione dall'Italia. Questo perché l'arrestato gode dello status di rifugiato: prima di poterlo espellere, dovrà essergli infatti revocata la protezione internazionale (con la questura che ha già provveduto ad avviare l'iter). Protagonista della vicenda che arriva da Bolzano è un uomo di 30 anni originario del Marocco e già noto alle forze dell'ordine per un lungo elenco di precedenti penali tra cui lesioni personali, minacce, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, furti e rapine. Stando a quanto si apprende da una nota pubblicata oggi dalla questura di Bolzano, il trentenne straniero ha seminato il panico all'interno di un supermercato della città altoatesina: al loro arrivo, i poliziotti si sono trovati di fronte a una scena caotica fra locali devastati, scaffali distrutti e frammenti di vetro disseminati ovunque.

Sulla base di quanto ricostruito, il nordafricano avrebbe tentato di rubare alcuni prodotti del punto vendita, ma il il suo tentativo non è sfuggito ad una guardia giurata che gli ha chiesto di restituirli. Un invito che l'extracomunitario non avrebbe affatto accolto di buon grado: a quanto pare ha reagito non solo strattonando, minacciando e ferendo ad una mano l'addetto alla sicurezza del supermarket, ma anche afferrando alcune bottiglie e lanciandole contro i clienti (causando un fuggi fuggi generale). L'uomo non si è calmato nemmeno all'arrivo degli agenti, i quali dopo averlo neutralizzato lo hanno tratto in arresto. Il questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, ha sollecitato la competente Commissione Territoriale per i Rifugiati a disporre la revoca dello status di protezione internazionale. Un sollecito necessario, al fine di poter emettere nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale.