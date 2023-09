"Portanova mette a tacere le polemiche". E il Pd se la prende con il radiocronista

Il calciatore Manolo Portanova, condannato in primo grado a 6 anni per stupro di gruppo, ieri ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia della Reggiana. Ma nel mirino del Pd è finito il radiocronista Rai Nicola Zanarini (che commentava la partita in questione per "Tutto il calcio minuto per minuto") "reo" secondo un parlamentare del centrosinistra di aver posto troppa enfasi sulla marcatura e di averla soprattutto definita " un gol davvero meraviglioso che mette a tacere le polemiche". Questo, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, il "caso" scoppiato nelle scorse ore che vede coinvolti il centrocampista ventitreenne e il radiocronista. Stando a quanto riportato dalla stampa emiliana, tutto è partito da una segnalazione del senatore "dem" Filippo Sensi, il quale ha pubblicato su X un estratto della radiocronaca in questione. Si trattava di Reggiana - Cremonese, la gara valida per la quinta giornata della Serie B 2023/24 chiusasi sul risultato di 2-2. E Portanova aveva segnato la rete del momentaneo doppio vantaggio del sodalizio emiliano.

" Un gol meraviglioso, il primo di Manolo Portanova, l’uomo più discusso dall’inizio della stagione a Reggio Emilia, che ha spaccato la tifoseria con la sua condanna in primo grado per stupro - le parole con cui Zanarini ha descritto il gol - non lo volevano in tanti, soprattutto le tifose della Reggiana. E invece gli ultrà lo volevano eccome, ed è andato a festeggiare proprio sotto la curva granata il suo primo gol in campionato. Un gol davvero meraviglioso che mette a tacere le polemiche. Anche se poi ricordiamo che tra qualche mese ci sarà l’Appello del processo a Firenze per stupro di gruppo ". Un'enfasi probabilmente figlia del momento, che il senatore del Partito Democratico ha però reputato inopportuna. " Condannato in primo grado con sei anni di reclusione per stupro di gruppo, la giustizia farà il suo corso - ha scritto Sensi a proposito di Portanova, pubblicando poi su X l'audio in questione ed invitando i proprio followers ad ascoltare - se questa è, può essere una telecronaca del servizio pubblico. Ascoltate".