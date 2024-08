Precipita aereo in Austria, recuperati i resti di un pilota italiano

Ascolta ora 00:00 00:00

La polizia austriaca ha recuperato i resti di una persona, dopo che un piccolo aereo si è schiantato sulle Alpi austriache. Secondo gli accertamenti attuali si tratta del pilota, un italiano di 59 anni originario di Imperia. L'aereo, un Beechcraft 58T Baron di base negli hangar del Riviera Airport era pilotato da Gianluca "Luca" Vinzoni, come riferito da un portavoce della polizia del Vorarlberg. "Il corpo del pilota di 59 anni con cittadinanza italiana è stato ritrovato questa mattina presto" , ha spiegato il portavoce, aggiungendo che il piccolo aereo precipitato è stato ritrovato nella valle di Zalim.

Il pilota stava conducendo un piccolo aereo privato da turismo decollato dall’aeroporto di Villanova d’Albenga quando è precipitato vicino a Brand, in Austria, sulle Alpi, nella regione Vorarlberg. La segnalazione dell'incidente è arrivata ieri. Le prime segnalazioni dell'incidente sono arrivate da alcuni testimoni che, intorno alle 10, hanno udito il rumore del motore seguito da una forte esplosione. Come ha riferito a VOL.AT Klaus Bitschi, sindaco del Comune di Brand, " si è sentito un rumore di motori nella valle sul lato ovest e poi o un rumore molto forte. La visibilità nella valle era così scarsa che non si vedeva nulla" .

Subito dopo sono scattati i soccorsi, ma la fitta nebbia presente nella zona ha complicato le operazioni di ricerca. Sul luogo dell’incidente, le squadre di soccorso sono riuscite a recuperare solo alcuni frammenti del velivolo. Le operazioni di ricerca sono poi riprese solo questa mattina. Le condizioni meteorologiche hanno consentito un volo di avvistamento da parte della polizia aerea. Intorno alle ore 7 l'abitacolo del piccolo aereo è stato avvistato nella zona a sud-ovest del Mottakopf, ad un'altitudine di circa 1.500 metri sul livello del mare. "Dopo il ritrovamento del corpo, sono state allertate le autorità italiane competenti".

La polizia del Vorarlberg ha poi comunicato che i primi accertamenti della Commissione per gli incidenti aerei del ministero competente, hanno dimostrato che probabilmente l'aereo ha subito un guasto durante il volo. I rottami sono sparsi nel terreno alpino su un'area di oltre 6.000 metri quadrati. I dati mostrano anche che il pilota inizialmente voleva sorvolare la zona ad alta quota. Sopra il luogo dell'incidente, l'aereo ha perso improvvisamente quota e si è schiantato.

La causa esatta dell'incidente sarà nota solo una volta che la commissione per gli incidenti aerei avrà concluso le sue indagini. Nel corso della giornata le parti dell'aeromobile verranno recuperate tramite elicottero e verranno poi valutate dall'esperto e dai membri della commissione.