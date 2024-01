“Presto sapremo chi è”: l’intuizione del figlio sull’omicidio di Pierina

L’assassino di Pierina Paganelli si scoprirà presto. Ne è certo il figlio Giuliano Saponi, che ha subito la perdita cruenta della madre alla vigilia del suo ritorno a casa dopo mesi di cure a seguito di un brutale incidente stradale mentre si recava al lavoro. L’uomo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Quarto Grado, ricordando Pierina, uccisa il 3 ottobre 2023 in un vano tecnico tra garage e ascensore nel condominio di via del Ciclamino a Rimini, dove madre e figlio abitavano in due appartamenti.

Saponi ha spiegato che la madre era una donna “ piacevole ”, che aveva “ sempre con un bel sorriso ”: è certo che così la ricordino anche gli infermieri e gli oss che lo hanno seguito durante la sua lunga degenza in ospedale. Negli ultimi tempi mamma e figlio avevano sviluppato una sorta di rito comune al bar del nosocomio: prendere insieme un caffè schiumato, regalandosi un piccolo momento di relax e affetto.

“ Non c’era chi poteva odiarla così tanto e infatti sarà da capire anche perché l’ha fatto ” ha commentato Giuliano Saponi. E ha aggiunto: “ Lì ha agito una mente turbata o maligna, non se lo meritava, in ogni caso non c’è un motivo, non ci può essere ”. Saponi ha spiegato inoltre di essere tornato nel vano in cui è accaduto l’omicidio, preferendo farlo per sua scelta e con i propri tempi, che magari costretto da contingenze o indagini. Per lui è stato comunque “ devastante ”: “ È bruttissimo pensare che la mamma era lì, che è successo lì ”.

Come i legali che lo stanno seguendo, anche Saponi non crede che il suo incidente stradale e l’omicidio di Pierina siano in qualche modo due fatti legati. Anche perché il percorso che l’uomo stava effettuando il giorno dell’incidente era in qualche modo insolito per lui: “ Non credo assolutamente che i due episodi siano legati, raramente passavo di lì ”, aggiungendo che quel percorso lo effettuava ogni tanto, la domenica, su un turno di lavoro molo raro.

Nella sua intervista Saponi ha smentito che tra mamma Pierina e sua moglie Manuela Bianchi ci fosse un attrito insanabile, e ha parlato di “ dispiacere da togliere, non odio. Anche se Manuela non aveva più quel rapporto affettivo, amava mia madre ”. Per quanto riguarda il proprio rapporto con la moglie, Giuliano dice di aver messo in pausa i suoi sentimenti verso la moglie. Al tempo stesso afferma di non avere sentimenti positivi per i vicini di casa, uno dei quali è stato additato per essere stato per breve tempo al centro di una presunta amicizia speciale con Manuela.