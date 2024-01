"Non sono degna". La nuora di Pierina Paganelli ora ha paura

A diversi mesi dall’omicidio di Pierina Paganelli, non ci sono ancora iscritti nel registro degli indagati. Nei giorni scorsi era emerso il ritrovamento di Dna sulla scena del crimine, e che questo Dna non appartenesse a nessuna delle persone attenzionate dalla procura: “Chi l’ha visto?” Ha interpellato il medico legale Loredana Buscemi, che ha precisato come non sia stata effettuata ancora nessuna comparazione e non siano stati ultimati gli accertamenti di rito.

La dissociazione

Intanto ci sono novità in relazione alla nuora di Pierina, uccisa in un vano “tecnico" comune del suo condominio a Rimini il 3 ottobre 2023. Manuela Bianchi, che è stata appunto attenzionata insieme al fratello Loris e ai vicini di casa Luis Dassilva e Manuela Bartolucci. La donna si è dissociata dai Testimoni di Geova, religione praticata dalla famiglia e quindi dalla stessa Pierina, descritta come una donna molto devota.

“ Mi sono dissociata dai Testimoni di Geova - ha spiegato Manuela a ‘Chi l’ha visto?’ - È una decisione che avrebbero preso altri per me se avessi continuato a comportarmi in un determinato modo. Visto che finora i miei fratelli mi sono stati vicino, perché sto vivendo una situazione che non auguro a nessuno, ho visto che tutta questa attenzione mediatica ha gravato tantissimo e turbato la congregazione. Ho deciso che il mio nome non fosse più avvicinato a quello dei testimoni di Geova. Non ne sono degna ”.

Il comportamento cui fa riferimento Manuela è una presunta amicizia speciale con il vicino Luis, che sarebbe stata allacciata - e il condizionale è d’obbligo - a seguito di una piccola crisi con il marito Giuliano Saponi, figlio di Pierina, e la decisione di Manuela di allontanarsi da casa per un periodo. Saponi era stato al centro di un grave incidente stradale mentre si recava al lavoro a maggio 2023: secondo il consulente degli attenzionati Davide Balzan, l’omicidio di Pierina sarebbe legato all’incidente del figlio.

Minacce e insulti