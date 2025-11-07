Quindicenne investito a piedi ad Andria: il conducente ha 18 anni

Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in stato di coma nell'ospedale di Bonomo di Andria dopo essere stato investito da un'auto mentre a piedi attraversava via Gramsci, strada del centro cittadino. L'incidente risale alla notte tra domenica e lunedì scorsi ma se ne è avuta notizia solo oggi. Da quanto risulta al Giornale.it, a causa dell'impatto il ragazzino ha fatto un balzo di 2 metri.

Alla guida dell'auto era un diciottenne che si è fermato a prestare soccorso.

Sarebbe risultato negativo all'alcoltest. I genitori dell'autista hanno detto che il figlio non andava a forte velocità. È indagato per lesioni e la sua auto è stata sottoposta a sequestro. Sull'accaduto indagano i carabinieri.