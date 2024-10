Ragazza reagisce allo scippo: la polizia arresta tre egiziani

Ascolta ora 00:00 00:00

Un egiziano di 22 anni è stato arrestato lunedì sera con l'accusa di tentata rapina dopo aver aggredito una ragazza di 29 anni per portarle via la borsa.

Poco dopo le 19.30 il 22enne ha sorpreso alle spalle la vittima in via Piccinni, in zona Loreto, che però ha reagito cercando di trattenere la borsa e spintonando lo scippatore, poi fermato dalle «Volanti», gli equipaggi della questura.

Dieci minuti prima la stessa sorte era toccata a un 19enne e un 21enne, entrambi di origine marocchina, arrestati dagli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia. I due sono stati bloccati dai poliziotti in via Vitruvio subito dopo aver strappato una collanina in oro a un ragazzo di 25 anni.

«Sono troppi gli stranieri che delinquono e sono riconducibili a loro il 96% dei furti (dati questura di Milano, ndr). - ha detto Riccardo De Corato, il deputato di Fratelli d'Italia, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali -. Nelle carceri lombarde il 50% dei detenuti è straniero e tra le nazionalità più presenti vi sono egiziani e marocchini. Il totale dei detenuti lombardi, al 30 settembre di quest'anno secondo il ministero della Giustizia, sono 8.

919 di cui 4.041 stranieri. Di questi ultimi, ben 2.324 sono africani con gli allarmanti dati sugli egiziani (339 detenuti) e, soprattutto, sui marocchini (1.226) che rappresentano 1/3 di tutti quelli presenti in Italia».