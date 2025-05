Milano, ragazzo di 15 anni strangola una donna di 82 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarebbero stati futili motivi a dare il via all'uccisione choc da parte di un quindicenne nei confronti di un'anziana di 82 anni che era anche la sua ex vicina di casa: la vicenda è accaduta in via Bernardino Verro, nella periferia di Milano Sud. A dare l'allarme chiamado la polizia sarebbe stata direttamente la madre del giovane non appena appresa la notizia dal figlio che, una volta rientrato a casa, avrebbe confessato l'omicidio.

Come si sono svolti i fatti

Dalle prime ricostruzioni emerge che il giovane, di origini dominicane, sarebbe andato a trovare l'anziana signora che viveva in un appartamento nella zona dei Navigli. L'uccisione sarebbe avvenuta per strangolamento con il movente non ancora precisato. L'allarme è scattato intorno alle ore 16 di questo pomeriggio quando, avendo fatto rientro a casa e non riuscendo a trattenere il segreto, il giovane ha detto subito tutto alla madre di 44 anni. " Mio figlio mi ha raccontato di aver ucciso una donna ", avrebbe detto incredula la donna alle forze dell'ordine.

Così è morta l'82enne

Come accenato in precedenza, anche la madre conosceva bene l'anziana identificata in Emma Teresa Meneghetti che, fino a non molto tempo fa, era vicina di casa di entrambi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe impugnato una lampada per colpire l'anziana oltre a strangolarla a morte. Quando sul posto è giunto il 118 la donna era già morta.

Sul luogo si trova la polizia scientifica per fare tutti i rilievi del caso: adesso la parola al pm del tribunale dei minori che procederà al fermo.

Da altre notizie si apprende che la mamma del giovane facesse da badante all'anziana uccisa dal figlio che in passato avrebbe sofferto di problemi psichiatrici.