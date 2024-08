Il rap, i lavoretti, la sagoma per le coltellate. Moussa Sangare, il killer che sognava X Factor

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva il sogno di diventare qualcuno nel mondo del rap Moussa Sangare, l’uomo arrestato per l’omicidio di Sharon Verzeni a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Il 31enne reo confesso negli ultimi tempi era molto cambiato, come confidato da un amico ai microfoni del Giorno. “L’ho incontrato qualche sera fa e mi ha salutato, come sempre. Da quello che sappiamo non è mai stato violento, mi trattava come un fratellino” , il racconto del conoscente. Spesso a bordo del suo monopattino elettrico, Sangare si era trasferito in Gran Bretagna per lavorare come cameriere, coltivando il sogno della musica. Poi il ritorno in Italia, i lavori saltuari, le serate trascorse a vagare in paese.

Sangare non è riuscito a sfondare, nonostante i tanti tentativi. Sognava di andare a X Factor, ma non è mai riuscito a realizzare il suo desiderio. Ha inoltre avuto diverse collaborazioni con alcuni rapper. Emblematico il brano cantato con Izi – pseudonimo di Diego Germini – intitolato “Scusa”. Di quella canzone il killer di Sharon Verzeni, all’epoca con il nome d’arte di Moses, canta parte del ritornello: "Scusa se non riesco mai a cambiare/E non ho soldi per portarti al mare/Scusa se non sono quello che che volevi te/Ma non so lasciarti andare/Scusa se la mia vita è scritta male/E sbaglio sempre sul finale/Ancora scusa, scusa, scusa/Forse è troppo tardi, ma ti chiedo scusa”. Il brano in questione ha raccolto oltre 14 milioni di visualizzazioni su Youtube.

E arriviamo all’omicidio di Sharon Verzeni, commesso a causa di un “raptus improvviso”. “Non so spiegare perché sia successo: l’ho vista e l’ho uccisa” , la confessione in fase d’interrogatorio davanti agli inquirenti. Ma non è tutto.

I carabinieri di Bergamo hanno sequestrato unall’interno della casa occupata dove viveva l’uomo di nazionalità italiana e origini maliane. Ricordiamo che Sangare era già noto alle forze dell’ordine perai danni della madre e della sorella, con la pesante accusa di avere provato ad accoltellare quest’ultima.