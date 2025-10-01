Rimini, picchiano e drogano la figlia per costringerla a sposarsi: genitori arrestati

Articolo in aggiornamento

Avrebbero picchiato e drogato la figlia, appena maggiorenne, pretendendo che accettasse di sposare un uomo nel loro Paese di origine, il Bangladesh. Per questo motivo due genitori, entrambi di origini bengalesi, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo di Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, costrizione e induzione al matrimonio. Al momento, marito e moglie si trovano ai domiciliari. I reati sarebbero stati commessi all'estero, per cui il provvedimento restrittivo è stato disposto su richiesta del procuratore di Rimini Davide Ercolani, che coordina le indagini, su istanza di procedimento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Il viaggio in Bangladesh e il matrimonio combinato

Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, la giovane era arrivata in Italia all'età di 7 anni. Lo scorso dicembre, adducendo la motivazione di dover fare visita alla nonna malata, i genitori l'avrebbero riportata nel Paese d'origine.

Una volta giunti a Dacca, la capitale del Bangladesh, avevano presentato alla figlia un uomo, più grande di 10 anni, dicendole che avrebbe dovuto sposarlo. La ragazza, che peraltro era innamorata di un connazionale residente a Forlì, si è rifiutata. A quel punto i familiari le hanno sottratto i documenti e la carta di credito.