Risolto il giallo dell’omicidio Sulejmanovic, tre arresti: “Inaudita violenza”

Tre uomini sono finiti in carcere nei giorni scorsi, anche se dell'arresto si è saputo solo nella tarda serata di ieri, per l'omicidio volontario di Jhonny Sulejmanovic, 18enne torinese di origine bosniaca, ucciso nella notte tra il 25 e il 26 aprile scorso a Milano in via Varsavia, zona dell'Ortomercato. Gli arrestati sono Roberto Ahmetovic, 33 anni, il cognato Jagovar, 38 anni, e Rubino Sulejmanovic, 35 anni. Avrebbero teso un agguato al ragazzo, con cui la sera prima ci sarebbe stata una lite, armati di bastoni, spranghe e coltelli. Con un quarto uomo, ancora da rintracciare, intorno alle 3 di notte avrebbero assalito il Fiat Ducato in cui stavano dormendo Jhonny e la moglie Samantha, sua coetanea.

Il 18enne sarebbe morto quasi immediatamente. "Va da sé che il contesto criminale di riferimento degli indagati è di una tale pericolosità da fare ritenere fortemente influenzabili i soggetti interrogati", scrive la gip Ileana Ramundo che ha ordinato il carcere per i tre. La stessa gip fa riferimento allo "spessore criminale" degli indagati visto che l'evento è maturato in una "escalation di inaudita violenza se lo si parameta all'apparente effetto scatenante, ovvero una lite a mani nude".

L'ideatore della spedizione punitiva sarebbe stato Roberto Ahmetovic. "Mi dovevo vendicare", avrebbe ammesso davanti alla giudice. Il movente sarebbe da ricercare in un pestaggio subito dallo stesso, alcune ore prima.

Secondo le indagini della Squadra mobile, coordinate dalla procuratrice aggiunta Laura Pedio e dal pm Pasquale Addesso, dopo aver colpito il furgone con spranghe e bastoni, uno del gruppo degli aggressori avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco calibro 7.65 GLF, di cui tre colpivano il 18enne.