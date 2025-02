Il ballerino che lavorava con la Carrà sparito e ritrovato dopo 2 anni: ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva dalla Francia una storia a lieto fine, quella di uno scomparso ritrovato dopo 5 anni. Non uno scomparso qualunque in realtà: si tratta di Riccardo Flammini, che la famiglia non vedeva da circa un lustro e il cui ultimo avvistamento noto risale al 2022. Flammini è un attore (al suo attivo ci sono 21 titoli sulla sua pagina Imdb, sia film e fiction italiane sia film e serie tv internazionali) ed era stato un ballerino a “Carramba, che sorpresa!”, dove Raffaella Carrà lo presentava come “Ricky”.

L’uomo, un 45enne, aveva contattato “Chi l’ha visto?” la scorsa settimana, chiedendo aiuto perché sarebbe rimasto senza documenti. La trasmissione ha poi scritto all’Ambasciata italiana a Parigi, la quale ha suggerito di rivolgersi a un Consolato, come pure afferma di aver spiegato in più occasioni allo stesso Flammini.

L’inviato del programma Daniele Bonistalli ha poi incontrato Flammini nell’albergo parigino in cui la troupe era ospite. Lì lo scomparso, travisato con un berretto, ha chiesto la massima discrezione, poiché - ha affermato - sarebbe fuggito dall’Italia “ con l’aiuto dei servizi segreti ”, ovvero di un amico che lavorerebbe per la Cia, poiché avrebbe ricevuto “ minacce di morte dalla camorra ”.

Metà di queste informazioni Flammini le ha espresse a voce, le altre scrivendole sul proprio smartphone. L’uomo si è giustificato per non aver avvisato la famiglia, poiché avrebbe temuto di mettere i propri cari in pericolo, la sorella in particolare, che ha sempre avuto molto affetto per lui e che era ospite in studio. Sarebbero 1717 i giorni che l’attore ha trascorso in strada, dove gli avrebbero rubato tutto, perfino il passaporto, rendendo impossibili così i suoi ulteriori spostamenti.

Ma ora “Chi l’ha visto?” accompagnerà Riccardo dal Consolato, cercando di recuperare documenti ed eventuale protezione - le dichiarazioni dell’uomo sono in effetti da verificare. Intanto la sorella Valentina Flammini ha realizzato un commovente videomessaggio che l’inviato ha mostrato allo scomparso.