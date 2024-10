Roma, mangia una zuppa del supermercato e muore. "C'era il botulino"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'anziana è morta dopo aver mangiato una zuppa di carciofi acquistata in un supermercato romano. Secondo quanto riferisce Repubblica, le cause del decesso sarebbero riconducibili a un'intossicazione da botulino. Anche la figlia della donna, che aveva consumato la stessa pietanza, è finita in ospedale. Motivo per il quale gli investigatori ipotizzano che il batterio fosse presente all'interno minestra, anche se bisognerà attendere l'esito degli accertamenti investigativi, affidati ai Nas (nucleo antisofisticazione e sanità), per l'eventuale conferma. Intanto la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

La ricostruzione

I fatti risalgono a fine settembre. Poco dopo aver mangiato la zuppa, la pensionata aveva lamentato dolori addominali lancinanti e altri fastidi. Da lì la corsa contro il tempo all'ospedale Sant'Eugenio, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita, ma non c'è stato nulla da fare. Successivamente anche la figlia si è sentita male, aggravandosi nel giro di qualche ora. Tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva per una settimana. Adesso è fuori pericolo, ma le sue condizioni di salute sono ancora molto precarie.

La denuncia

È stata la figlia dell'anziana a raccontare ai medici di aver assaggiato la zuppa consumata dalla madre. A quel punto i sanitari le avrebbero suggerito di segnalare l'accaduto all'autorità compentente. Ma la denuncia è stata formalizzata sette giorni dopo la tragedia poiché, nel frattempo, anche la donna era rimasta intossicata. Circostanza che ha complicato notevolmente le indagini, tutt'ora in corso. L'Asl ha acquisito le confenzioni delle zuppe, ma il lotto incriminato sarebbe stato già ritirato dal supermercato perché scaduto e, dunque, sostituito con un altro.

L'ipotesi dell'avvelenamento da botulino

La pensionata sarebbe morta per le complicanze insorte in seguito a un avvelenamento da botulino.

Tuttavia l'ipotesi di una correlazione tra il decesso e la zuppa acquistata al supermercato resta ancora da confermare. Non è chiaro, infatti, se il batterio fosse già all'interno della pietanza oppure se un'eventuale modalità di conservazione, presumibilmente inadeguata, del prodotto abbia favorito il suo sviluppo.