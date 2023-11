Roma, cade da Ponte Garibaldi: morto un ragazzo

Articolo in aggiornamento...

Un ragazzo di età apparente tra i 20 e i 25 anni è morto sul colpo dopo essere caduto da Ponte Garibaldi, all'altezza dell'Isola Tiberina, a Roma. La tragedia si è consumata attorno alle ore 17.45 di lunedì 13 novembre. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, le pattuglie del Reparto Tutela Fluviale della polizia di Roma Capitale e il personale della polizia di stato. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o di un gesto volontario. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per l'dentificazione della vittima.