Ruba nell'auto del sindaco Pd e fugge. In manette un marocchino

Si sarebbe introdotto nell'abitacolo di una vettura parcheggiata nel centro storico di Firenze, dopo aver forzato uno degli sportelli. Si trattava a quanto pare dell'auto del sindaco "dem" di un Comune dell'hinterland fiorentino, il quale resosi conto della presenza dell'estraneo lo ha inseguito. Ed è alla fine riuscito a farlo arrestare, anche grazie all'aiuto di qualche passante. Protagonista della vicenda che arriva dal capoluogo della Toscana è un uomo di 22 anni originario del Marocco, finito in manette nelle scorse ore: dovrà rispondere dell'accusa di rapina impropria. Stando a quanto riportato dalla stampa fiorentina, il ragazzo in questione sarebbe stato sorpreso all'interno dell'automobile di Roberto Ciappi, primo cittadino di San Casciano in Val di Pesa. Ad accorgersi di come qualcosa non quadrasse è stato lo stesso sindaco, il quale stava tornando verso il proprio veicolo.

E giunto a pochi metri di distanza dal mezzo, non ha potuto non notare la portiera aperta: qualcuno stava perlustrando l'abitacolo, alla ricerca di denaro e oggetti di valore da portare via. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine si trattava proprio del ventiduenne straniero, il quale dopo essersi reso conto di esser stato scoperto si sarebbe dato immediatamente alla fuga nelle vie limitrofe. A quel punto, l'esponente del centrosinistra lo avrebbe rincorso, per un inseguimento concretizzatosi davanti agli occhi attoniti di turisti e passanti. In un primo momento, il presunto ladro sarebbe riuscito a sfuggire al suo inseguitore, cambiando repentinamente direzione. A fermarlo sarebbe stata inizialmente una donna, dopo averlo incrociato. Quest'ultima non sarebbe riuscito a trattenerlo a lungo, ma gli avrebbe comunque fatto perdere tempo prezioso ed avrebbe dato modo agli esponenti delle forze dell'ordine, nel frattempo allertati, di poter intervenire.

Il giovane straniero ha avuto modo di divincolarsi e di sottrarsi come detto alla presa della donna, ma anche questa seconda fuga sarebbe durata poco: a bloccarlo di nuovo, dopo qualche metro, sarebbe stato un altro passante. E sarebbe riuscito ad impedirgli di scappare ancora, fino all'arrivo di Ciappi e della polizia. Dopo aver raggiunto il ragazzo magrebino, i poliziotti hanno dunque provveduto a perquisirlo. E gli avrebbero trovato addosso alcuni oggetti arraffati nell'auto del sindaco: oltre ad alcuni spiccioli e ad accessori di telefonia, lo straniero aveva a quanto pare arraffato anche la fascia tricolore del primo cittadino. In tasca nascondeva inoltre un coltello a serramanico, per il cui possesso è stato denunciato. E a seguito dell'accaduto, il diretto interessato è stato infine arrestato, in attesa di essere processato per direttissima.