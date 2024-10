San Casciano, donna uccisa in un negozio. Fermato il nipote di 20 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Notizia in aggiornamento

Una donna di 59 anni, Laura Frosecchi, è stata uccisa a colpi di pistola nel suo negozio di alimentari a Chiesanuova, una frazione di San Casciano, in provincia di Firenze. Ad aprire il fuoco sarebbe stato il nipote di 22 anni, Mattia Scutti, per ragioni ancora sconosciute. Il giovane, in fuga dopo l'omicidio, è stato intercettato e fermato.

L'omicidio

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, a trovare il cadavere della 59enne è stata una cliente del negozio che ha allertato immediatamente il 112. Alcuni residenti hanno raccontato di aver sentito una serie di spari provenire dalla piccola attività commerciale. Sul luogo della segnalazione sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo e un'ambulanza. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Fermato il nipote

Il nipote della vittima, presunto responsabile dell'omicidio, ha tentato di far perdere le tracce barricandosi all'interno di un'abitazione.

L'edificio è stato circondato dai militari e, dopo circa due ore, il ragazzo si è arreso. L'arma del delitto, una, non risulta regolarmente denunciata. I carabinieri stanno cercando di capire in che modo se la sia procurata.