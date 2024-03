Sarzana, 16enne colpisce clochard con una spranga: “Legittima difesa”

Inspiegabile aggressione la notte scorsa nei pressi della stazione ferroviaria di Sarzana, in provincia di La Spezia, dove un 16enne ha colpito con una spranga un uomo senza fissa dimora. Inspiegabili le ragioni del gesto ma dalle poche notizie che trapelano, il senza tetto si trova attualmente ricoverato all'ospedale di Genova, dove è arrivato in codice rosso.

Tuttavia, fonti ospedaliere riferiscono che, nonostante le sue condizioni siano giudicate gravi, il clochard non sarebbe in immediato pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno sentendo diverse persone per ricostruire quanto accaduto. Il 16enne è stato fermato e l'accusa per lui è di tentato omicidio ma per il momento si troverebbe a piede libero in attesa di ulteriori riscontri che arriveranno dalle indagini.

Dalle prime risultanze l'episodio sarebbe nato in seguito ad una lite tra i due. Il ragazzo ha colpito il clochard alla testa con una sbarra di ferro, credendo che l'uomo avesse messo una mano in tasca per estrarre un coltello e sostenendo di aver agito per legittima difesa. Ma la sua versione dev'essere ancora confermata: sono in corso le analisi delle numerose telecamere di sorveglianza della zona in attesa che la vittima possa risvegliarsi e fornire la sua versione dei fatti.

Ci sarebbero tuttavia dei testimoni pronti a fornire la loro versione dei fatti: sarebbero stati loro a chiamare i soccorsi l'altra notte.