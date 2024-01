"È sepolta qui". Si riapre il caso di Cristina, scomparsa da 32 anni

La madre di Cristina Golinucci guerrigliera sulle ricerche della figlia, scomparsa ormai da oltre 31 anni. La donna, Marisa Degli Angeli, chiede a gran voce, come riporta il Resto del Carlino: “ Scavate in quel terreno di fronte al parcheggio del convento, ora basta, dobbiamo trovare Cristina ”.

Le tracce di Cristina Golinucci, 21 anni all’epoca della sparizione, si fermano lì, nel parcheggio del convento dei cappuccini di Cesena. È il 1° settembre 1992, un anno dopo sarebbe scomparsa un’altra giovane, con tante cose in comune con Cristina, Elisa Claps: entrambe animate da una fervente fede cattolica, sono state viste l’ultima volta nei pressi di un edificio religioso. Con una differenza: Elisa è stata ritrovata morta, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza molti anni dopo, per Cristina solo alcune testimonianze sussurrate e un sospetto su un richiedente asilo.

Nella giornata di ieri mamma Marisa, insieme con la legale Barbara Iannuccelli - le due sono membri dell’associazione Penelope, cui la signora Marisa si è avvicinata proprio grazie ai fondatori, i Claps - si sono recate al convento dove è stata rinvenuta solo l’auto di Cristina, una Fiat 500 azzurra.

“ Bisogna continuare a cercare - ha commentato Iannuccelli - abbiamo individuato un punto, nella zona di fronte al cancello del parcheggio del convento dove non è mai stato cercato il corpo di Cristina e stiamo preparando una richiesta alla procura perché riprendano al più presto gli scavi. Lì, dove chiediamo vengano riprese le ricerche erano in corso scavi per la costruzione di un serbatoio di controllo e smistamento dell’acquedotto comunale, un impianto che si trova in un’area delimitata da un cancello di fronte al parcheggio del convento. Se qualcuno avesse fatto del male a Cristina, avrebbe potuto sfruttare quell’area per far sparire il suo corpo più facilmente ”.