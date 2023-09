Scomparsa di Kata, il padre: "Vogliono mettere nei guai la nostra famiglia"

" Abbiamo raccontato sempre tutto agli inquirenti e mi offende che incolpino la mia famiglia ". Lo ha detto Miguel Angel Romero Chicclo, padre della piccola Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso mentre si trovava nell'ex hotel Astor a Firenze, parlando ai giornalisti. Nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura del capoluogo toscano, che ipotizza il reato di sequestro a scopo di estorsione, sono indagate cinque persone tra cui anche due zii della piccina: uno paterno, il 19enne Marlon Edgar Chicclo, e uno materno, Abel Alvarez Vasquez. " Non c'entrano nulla ", ha ribadito con forza il genitore della bimba riferendosi ai parenti sott'accusa.

Lo sfogo del papà di Kata

Potrebbero essere a un punto di svolta le indagini sulla scomparsa della piccola Kata. A fare da sfondo all'intricata vicenda c'è l'inchiesta relativa al presunto racket degli affitti all'interno dell'ex albergo di via Maragliano, dove nei prossimi giorni è previsto un nuovo sopralluogo. " In Procura non mi dicono niente, noi siamo i genitori, vogliamo sapere almeno qualcosa . - ha detto Miguel Angel Romero Chicclo - Siamo con l'angoscia di non sapere nulla, quindi fare questa cosa di indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare tante cose, che non trovano niente e vogliono mettere nei guai noi, la mia famiglia, e questo non va bene ". Il papà della bimba respinge le accuse nei confronti dei due familiari indagati: " Conosco bene mio fratello e il fratello di mia moglie e sono sicuro che con la scomparsa di Kata non c'entrano e che hanno detto sempre la verità. - ha aggiunto - Abbiamo raccontato sempre tutto agli inquirenti e mi offende che incolpino la mia famiglia ". Infine l'uomo ha smentito l'ipotesi di una pista peruviana: "Non è vero nulla".

La mamma di Kata: "Qualcuno sa e non parla"