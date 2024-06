Il segnale, la borsa, i droni: corsa contro il tempo per trovare i ragazzi dispersi nel Natisone

Articolo in aggiornamento

Continuano le ricerche dei tre ragazzi travolti ieri dalla piena del fiume Natisone, nella strada di Ipplis a Premariacco (Udine), in Friuli Venezia Giulia, a seguito delle forti piogge. Nella tarda mattinata di oggi è stata ritrovata la borsa con all'interno il cellulare di uno dei dispersi. " Sono ore decisive ", ha scritto su Facebook il sindaco di Premiaracco Michele De Sabata.

Le ricerche

Da ieri pomeriggio, quando è arrivata la chiamata al 112, sul fiume è un viavai continuo tra sommozzatori dei Vigili del Fuoco e soccorritori acquatici, pronti a intervenire in caso di emergenza. " Non abbiamo mai smesso di cercare. Anzi, siamo partiti in trenta e oggi siamo dieci in più tra soccorritori acquatici che lavorano in superficie, sommozzatori, i colleghi con i droni anche col visore notturno ", spiega all'Adnkronos Giorgio Basile, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine. " Abbiamo continuato a cercarli tutta la notte e continueremo a oltranza. Stamattina è stata agganciata una cella del cellulare di una delle ragazze, un pò più a valle, e adesso siamo in zona per recuperare il telefono ", aggiunge. Sul posto ci sono anche squadre ordinarie che collaborano su vari fronti, tutti coordinati da un posto di comando locale che si trova nella sede della Croce Rossa " che è un pò il cervello della macchina dei soccorsi ", precisa Basile. "Le condizioni del fiume sono però ancora piuttosto critiche: "Resta un certo livello di pericolosità anche per la sicurezza degli operatori, è un fiume molto insidioso.

In questo momento pioviggina ogni tanto, ma l'elemento principale non è tanto la pioggia, è la potenza del fiume, le correnti molto forti: ci sono delle forre, i risucchi dell'acqua e anche per persone molto esperte è un compito particolarmente complicato

- puntualizza il comandante -".