“Sei immensamente Giuli”: lo straziante post della sorella di Giulia Tramontano

La sera dell'8 giugno la popolazione di Sant'Antimo, comune di nascita di Giulia Tramontano, ha voluto organizzare una fiaccolata in memoria della ragazza. La 29enne è stata uccisa dal compagno, Alessandro Impagnatiello, il 27 maggio a casa dei due fidanzati a Senago, Milano. Oltre a lei Impagnatiello ha ucciso anche suo figlio, il piccolo Thiago, di cui Giulia era incinta al settimo mese.

La sorella di Giulia, Chiara Tramontano, ha voluto dedicare alla 29enne una storia su Instagram, in cui si vede la folla raccolta in onore della ragazza: " Sei immensamente Giuli ". Il video è corredato dalla famosissima hit "Dedicato a te" della band "Le Vibrazioni". A questa Chiara ha poi voluto aggiungere un messaggio di ringraziamento da parte della famiglia: " Purtroppo non possiamo essere presenti a questa fiaccolata in memoria della nostra cara Giulia e Thiago. Vogliamo però fare arrivare a tutti i presenti il nostro messaggio di ringraziamento per la vicinanza mostrataci. L'affetto ed il calore di tutti voi è per noi fonte di grande supporto ", scrive la ragazza sul suo profilo, " I nostro amore per Giulia e Thiago, eterno, smisurato ed insaziabile è la più ardente tra le fiamme di questa e tutte le fiaccolate in loro memoria. Nessun sentimento di odio potrà mai spegnere questo fuoco, in cui ci struggiamo e riscaldiamo al contempo. Per noi Giulia è e sarà per sempre: madre premurosa, amorevole sorella e figlia indimenticabile. Grazie a tutti voi da Loredana, Franco, Chiara e Mario ".

L'intero paese di Sant’Antimo, uno dei centri più grandi a nord di Napoli, si è stretto intorno a Giulia. Donne e uomini di ogni età, riuniti dal sindaco Massimo Buonanno nella villa comunale Del Rio, si sono incamminati verso via Roma per arrivare fino a piazza della Repubblica.

Alla fiaccolata hanno partecipato gli abitanti del paese, numerosi sindaci dei comuni limitrofi, nonché anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Sono state molte le scritte contro il femminicidio e per la sensibilizzazione sulla questione, insieme alle voci di chi, scosso dall'accaduto, chiede una fine a questi tipi di violenza.