Rissa mortale in Serbia, ucciso un 17enne. Era in Italia da 10 anni

Articolo in aggiornamento

Si chiama Mirza Mavric il 17enne serbo, residente in Italia da circa dieci anni, accoltellato ieri sera all'esterno di un locale a Novi Pazar, al confine con il Kosovo, al

termine di una rissa violenta. Soccorso con un'ambulanza, il giovane è morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Altri quattro ragazzi, tra cui il fratello della vittima, sarebbero rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita.