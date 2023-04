Si riprende mentre insulta e minaccia i poliziotti: la follia dello straniero

Ha insultato e minacciato a più riprese gli esponenti delle forze dell'ordine, cercando oltretutto di aggredirli anche sul piano fisico. E in evidente stato di ebbrezza a seguito dell'assunzione di bevande alcoliche, avrebbe a un certo punto utilizzato il cellulare per filmarsi e per riprendere gli stessi agenti impegnati in un controllo di routine nei suoi confronti (senza peraltro smettere di insultarli e minacciarli). Per questo motivo, un cittadino straniero di 58 anni è stato denunciato ad Ancona: dovrà adesso rispondere delle accuse di oltraggio a pubblico ufficiale e di ubriachezza molesta. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i fatti in questione risalgono alle scorse ore e si sarebbero svolti in una zona periferica del capoluogo delle Marche. Una frazione cittadina peraltro già balzata agli onori delle cronache locali nel recente passato, a causa di alcuni episodi di aggressioni e rapine che avrebbero indotto i residenti a porre nuovamente l'accento sulla "questione sicurezza", chiedendo una "stretta" alle istituzioni.

Durante un servizio di pattuglia nelle ore notturne, una volante della polizia avrebbe notato un gruppo di persone già note alle forze dell'ordine, alla luce di alcuni precedenti. I poliziotti si sarebbero quindi avvicinati ai soggetti in questione, chiedendo loro la cortesia di favorire i documenti per procedere così ad alcuni accertamenti. Un invito che quasi tutti i presenti avrebbero raccolto, a quanto sembra. Non il cinquantottenne però, il quale si sarebbe al contrario mostrato sin da subito particolarmente aggressivo e poco propenso a collaborare con gli interlocutori. Non solo: avrebbe presto cominciato ad inveire contro gli operatori, minacciandoli. Poi, evidentemente sempre più annebbiato dall'alcol, avrebbe cercato di passare dalle parole ai fatti, tentando di aggredirli fisicamente.

I poliziotti lo hanno invitato a calmarsi, a mantenere le distanze e a tenere un comportamento consono alla circostanza. Lo straniero non aveva tuttavia alcuna intenzione di fare un passo indietro e per tutta risposta ha continuato a provocare gli operatori. Ormai del tutto fuori di sè, avrebbe estratto dalla tasca del giubbotto il proprio smartphone e avrebbe attivato la fotocamera in modalità "video", per filmare se stesso e l'operato delle forze dell'ordine. Stando a quanto fatto sapere dagli stessi agenti, il gesto avveniva con aria di sfida, impedendo di svolgere loro il normale servizio. Di più: l'uomo, incurante delle parole degli operatori, avrebbe continuato a proferire offese e minacce anche mentre continuava a riprenderli. A causa del suo atteggiamento, l'extracomunitario è stato infine identificato e denunciato.