Si getta dal balcone e cade su 83enne: morta

Una incredibile fatalità, seguita a un tentativo di suicidio. Coinvolti due anziani, un uomo e una donna. Lui, 70 anni, voleva togliersi la vita: è sopravvissuto. Lei, 83 anni, si trovava per puro caso nel posto sbagliato al momento sbagliato ed è morta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme al personale di soccorso del 118.

Tutto è successo poco dopo le 20 di ieri in via Fratelli di Dio, in zona Forze Armate. I militari del Nucleo radiomobile e della stazione carabinieri San Cristoforo sono arrivati in via Fratelli di Dio dopo una segnalazione. Appena arrivati sul posto, hanno ricostruito cosa era successo e perché ci fossero un ferito grave e una donna deceduta. Questa la prima versione emersa: un uomo italiano di 70 anni ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone di casa propria, che si trova al quarto piano.

In quel momento sul marciapiede sotto all'edificio stava passando per caso una donna di 83 anni, anche lei italiana. Il 70enne cadendo dal balcone da cui si era buttato è andato a impattare proprio sulla passante.

Per lei non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. L'altro anziano è stato soccorso e trasportato in codice rosso, cosciente, all'ospedale Niguarda. Non sarebbe in pericolo di vita. È stato denunciato in stato di libertà per omicidio colposo.