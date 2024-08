Si traveste da infermiere e violenta una donna incinta: l'orrore in ospedale a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è travestito da infermiere, con tanto di divisa e mascherina chirurgica, e ha palpeggiato nelle parti intime una donna incinta che si trovava ricoverata nel reparto di ginecologia della clinica Mangiagalli di Milano. La polizia, sollecitata dal personale sanitario, è riuscita a intercettarlo prima che si dileguasse. In manette è finito un 24 argentino, irregolare sul territorio italiano, con diversi alias e vari precedenti penali. Il ragazzo ora si trova recluso nel carcere di San Vittore, dove è in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di violenza sessuale aggravata e resistenza a pubblico ufficiale poiché, mentre gli agenti lo stavano arrestando, ha tentato di divincolarsi.

L'orrore sulla donna incinta

L'episodio si è verificato attorno alle ore 18.40 di venerdì 2 agosto. La donna, 36 anni, stava riposando su un letto del reparto di ginecologia quando ha sentito una mano palpeggiarle il polpaccio sinistro. Un palpeggiamento violento che è proseguito fino alle parti intime. Seppur terrorizzata, la vittima è riuscita a respingere l'aggressore e premere il pulsante d'emergenza. Il medico di turno si è precipitato in stanza, ha lanciato l'allarme al 112 e informato tempestivamente la direzione sanitaria dell'accaduto.

L'aggressore in fuga tra i reparti

Nel frattempo il 24enne si è allontanato da reparto, per poi tentare di nascondersi in altre stanze struttura. Sono stati gli anestesisti del quarto piano a rintracciarlo e chiamare i poliziotti, che lo hanno subito bloccato. Messo alle strette, il malintenzionato ha provato nuovamente a svincolarsi, scalciando contro gli agenti, ma invano. Nel giro di pochi minuti è stato arrestato e accompagnarlo in questura.

Il 24enne era già noto alle forze dell'ordine

Dai successivi accertamenti è emerso che il 24enne, irregolare e con diversi alias, era già noto alle forze dell'ordine.

Non è ancora chiaro come sia riuscito a procurarsi lae la mascherina per il travestimento da infermiere. Inoltre bisognerà capire da quanto tempo era nella strutta e se abbia infastidito altri pazienti. Le indagini sono affidate alla polizia.